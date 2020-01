Na stacji kolejowej Gdańsk Główny powstaje zastępczy dworzec. Kolejarze stawiają kontenery [zdjęcia]

Prace przy remoncie XIX-wiecznego gmachu gdańskiego Dworca Głównego rozpoczęły się we wrześniu. Wkrótce wejdą w swoją kluczową, a jednocześnie generującą najwięcej utrudnień dla pasażerów fazę, czyli robót wewnątrz budynku. Zgodnie z zapowiedziami na czas tych działań obsługa pasażerów przeniesiona zostanie do tymczasowego, kontenerowego obiektu który powstaje właśnie na placu między dworcem a peronami SKM.

Co dokładnie zmieni się wewnątrz i przed gmachem dworca?

Wewnątrz budynku odtworzone zostaną dębowe witryny kasowe i sklepowe. Zainstalowane zostanie oświetlenie wzorowane na historycznym. Co więcej, historyczne witraże oraz kartusze z herbami pomorskich miast zrekonstruowane na podstawie zachowanych zdjęć. Nad nowo projektowanym pionem komunikacyjnym z poziomu 0 do poziomu -1, prowadzącym do węzłów sanitarnych i strefy poczekalni, wykonana zostanie przeszklona kopuła doświetlająca.