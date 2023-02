Najpopularniejsze słowa w Internecie. Takich słów używa się w sieci. TOP 15 wyrazów które warto poznać

Młodzieżowe Słowo Roku - co to znaczy "essa"?

Z pewnością najpopularniejszym plebiscytem językowym w Polsce staje się Młodzieżowe Słowo Roku organizowane przez PWN. W ramach tego konkursu, to internauci sami nominują wybrane przez siebie słowa, które ich zdaniem są idealnym neologizmem obrazującym trendy w danym roku.

W 2022, młodzieżowym słowem roku została "ESSA". Co to słowo właściwie oznacza? Według definicji PWN, essa to:

coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani (stąd mieć essę), luz. Często występuje jako okrzyk radości lub triumfu, wykorzystywany jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet pozdrowienie.

Tylko czy na pewno to właśnie to słowo jest najpopularniejszym wśród współczesnej młodzieży? Nowy ranking sugeruje, że może jednak chodzić o coś innego.