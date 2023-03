NATO pokazuje w Malborku, że w jedności siła. Potwierdzeniem obecność holenderskich F-35. Wkrótce odlecą, ale zastąpi ich inny kontyngent

Powoli kończy się misja Holendrów z F-35 w Polsce, stacjonujących w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jeszcze do końca marca będą wzmacniać obronę nieba na wschodniej flance NATO. We wtorek (21 marca) na podmalborskim lotnisku odwiedził ich zastępca szefa sztabu Dowództwa Sojuszniczego Sił Powietrznych NATO.

NATO, czyli "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"

Przypomnijmy, że 160-osobowy kontyngent Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych dotarł do Malborka pod koniec stycznia br., by na początku lutego rozpocząć dwumiesięczną misję wzmocnionego dozoru przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO. Decyzję o ich rozmieszczeniu podjęło - jak zawsze w takich sytuacjach - Allied Air Command (AIRCOM), czyli Dowództwo Sojusznicze Sił Powietrznych NATO w Ramstein. We wtorek (21 marca) holenderskich i polskich lotników odwiedził generał Ömer Nafiz Gülmezoğlu z Tureckich Sił Powietrznych, zastępca szefa sztabu AIRCOM. - Air Policing jest jedną z najstarszych instytucji w NATO, zaczęło się w 1961 roku. To ponad 60 lat stania na straży przestrzeni powietrznej NATO. Ochrona nieba jest integralną, ważną częścią strzeżenia terytorium NATO. To dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Widzicie za nami dwa statki powietrzne. Jeden jest wspaniałym przykładem technologii piątej generacji, a drugi to MiG-29, wciąż bardzo zdolne i potężne narzędzie walki powietrznej. To, czego nie widzicie, to 30 sojuszników, którzy każdego dnia, dzień po dniu, strzegą przestrzeni powietrznej NATO jako jedna duża drużyna, zgodnie z powiedzeniem „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” - mówił generał Ömer Nafiz Gülmezoğlu.

Gość ze sztabu AIRCOM podzielił się też innym powiedzeniem: „Najlepiej, żeby wojna się nigdy nie wydarzyła. Najsłodszym zwycięstwem jest zawsze pokój. A pokój jest zawsze budowany na sile.” A to w kontekście nawiązania do ustaleń z ubiegłotygodniowego sympozjum lotniczego w Ramstein. Najważniejszym tematem było przyśpieszenie integracji sojuszników jako odpowiedź na trwającą od ponad roku wojnę w Ukrainie. I domena powietrzna jest na pierwszym miejscu. Jakiekolwiek wrogie intencje spotkają się z odpowiedzią z powietrza w pierwszej kolejności. Wzmacniany znacząco Air Policing, zwłaszcza na wschodniej flance, w krajach nadbałtyckich, Polsce, Bułgarii, Rumunii i tureckiej przestrzeni powietrznej – powiedział generał Ömer Nafiz Gülmezoğl. - To nie tylko przystosowanie powietrzne. Musisz mieć takie zdolności, jak logistyka, komunikacja, struktury informacyjne, infrastruktura krytyczna, zaopatrzenie i najważniejsze – wyszkolony i kompetentny personel, żeby ten system obrony był w stałej i pełnej gotowości.

Drużyna NATO jest zwarta i gotowa. Takie jest przesłanie

Zastępcy szefa sztabu AIRCOM podczas wizyty na lotnisku 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego towarzyszyła osoba numer 1 w polskim lotnictwie - gen. broni pil. Ireneusz Nowak, inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP. - Wysyłamy silną wiadomość naszym potencjalnym przeciwnikom, że występujemy gotowi i zdolni do działania jako drużyna NATO. W powietrzu mamy całą masę zalet obecnych codziennie nad całą przestrzenią powietrzną NATO. To, co się stało w ubiegłym roku, i fakt, że mamy wojnę za naszą granicą, to oczywisty powód, że musimy być gotowi, musimy trenować. Jako Siły Powietrzne Polski jesteśmy wdzięczni NATO, wszystkim nacjom, że jesteście z nami; nie czujemy, żebyśmy byli osamotnieni. To tak ważne dla całej Polski, krajów nadbałtyckich, Rumunii, Bułgarii, dla wszystkich, którzy są na krawędzi tego konfliktu. Musimy ćwiczyć, musimy być gotowi, żeby walczyć razem – mówił generał Nowak.

F-35 po raz pierwszy stacjonują w Polsce, ale jak przypomina dowódca Sił Powietrznych RP, samoloty piątej generacji pełniły już swoją misję w naszym kraju w 2022 r. W bazie w Łasku w województwie łódzkim przebywali lotnicy amerykańscy z F-22 Raptor. Nie może być bardziej jasnej wiadomości do naszych przeciwników, że jesteśmy gotowi bronić każdego cala terytorium NATO. Każdego cala – podkreśla gen. broni pil. Ireneusz Nowak. Na lotnisku 22 BLT znajduje się osiem holenderskich F-35. Cztery są przeznaczone do pełnienia dyżuru bojowego, a kolejne cztery są wykorzystywane do intensywnych ćwiczeń z sojusznikami.

- To jest wspaniały trening i szansa dla personelu Sił Powietrznych RP. Mamy wiele korzyści z treningu i również z gotowości bojowej. Widzimy, jak mobilne jest NATO. I to jest także wyzwanie na przyszłość. Musimy być mobilni, elastyczni, gotowi do odpowiedzi na każde zagrożenie – mówi generał Nowak.

W Malborku lotnicy NATO czują się jak w domu

Holenderska misja w Malborku potrwa do końca marca. W kolejnych dniach goście odlecą, ale w kolejnych miesiącach można spodziewać się przysłania kolejnego kontyngentu. Decyzje zapadają na poziomie dowództwa w Ramstein.

- Nie pierwszy raz jesteśmy gospodarzem dla samolotów natowskich. Współdziałamy od lat. Powiem szczerzę, to dla nas wielki zaszczyt, wielka nobilitacja, że kraje natowskie wybierają naszą bazę. Staramy się robić wszystko, żeby czuli się u nas jak w domu – mówi płk pil. Mariusz Wiączkowski, dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Dowódca przypomniał też, na czym polega dyżur bojowy. Trzeba podkreślić, że non stop pełnią go także polscy piloci, w tym malborscy na samolotach MiG-29. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok ktoś pilnuje naszego nieba, nasze samoloty stoją w dyżurze bojowym, gotowe do reakcji 15-minutowej na zagrożenia i ewentualną pomoc statkom, które takiej pomocy potrzebują – wyjaśnia pułkownik Wiączkowski. We wtorek odbyły się ćwiczenia powietrzne z udziałem pilotów MiG-29 z Malborka, Holendrów z F-35 stacjonujących tutaj, a także polskich F-16 oraz francuskich myśliwców Rafale (te ostatnie pełnią obecnie dyżur Baltic Air Policing z bazy w litewskich Szawlach). Sojusznicy trenowali przechwycenie intruza.

