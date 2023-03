"Nowa Warszawska" w Gdańsku już nie taka nowa? Będą kolejne wydatki do zakończonej inwestycji

Kolejne wydatki na "Nową Warszawską"

24 lutego pisaliśmy o tym, że mieszkańcy osiedla przy ul. Warszawskiej 70-127 w Gdańsku zagrodzili furtką dojście do Nowej Warszawskiej. Mieli takie prawo, ponieważ droga prowadząca na przystanek należy do wszystkich mieszkańców osiedla - mają udziały we współwłasności.

Nie chcieli oni, aby po ich prywatnej ulicy chodził ktoś spoza sąsiadów. W związku z tym, zagrodzili i wywiesili tabliczkę z napisem "Teren prywatny. Przejścia nie ma", przez co nie dla wszystkich dojście do tramwaju jest dogodne. Czy miasto nie mogło wziąć tego pod uwagę przed oddaniem inwestycji? W tej sytuacji interweniował jeden z radnych PiS-u, Przemysław Majewski, który wysłał interpelację do prezydent Aleksandry Dulkiewicz.