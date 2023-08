O okrucieństwie i zbrodniach okupantów. Nowa publikacja IPN pt. "Czas bestii"

"Czas bestii. Terror w okupowanej Polsce 1939-1945" to dzieło ikonograficzne, a do jego stworzenia Adam Pleskaczyński musiał przejrzeć kilkadziesiąt tysięcy zdjęć z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz innych źródeł. Album zawiera ponad tysiąc archiwalnych fotografii, które często przedstawiają najbardziej brutalną część wojny i zbrodnie popełnione przez okupantów na ziemiach polskich.

- Tę przerażającą i okrutną okupację niemiecką i sowiecką w czasie II wojny światowej amerykański historyk nazwał "zapomnianym holokaustem". To przerażające zjawisko można opisać i pokazać na wiele sposobów. I choć statystyka jest najbardziej bezdusznym z nich, to jeśli uświadomimy sobie po raz kolejny wszyscy, że w czasie II wojny światowej zginął co piąty obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, a Polska po roku 1945 miała tylko 30 tys. osób z wyższym wykształceniem i 100 tys. osób ze średnim wykształceniem, jeśli uświadomimy sobie po raz kolejny, że zginął co piąty ksiądz katolicki i co piętnasty nauczyciel, to nawet w tym bezdusznym statystycznym ujęciu przekonamy się jak straszna była dla Polaków okupacja niemiecka i sowiecka - podkreślał w trakcie spotkania prezes IPN dr Karol Nawrocki.