Praprapradziadek J.R.R. Tolkiena brał udział w obronie Gdańska przed Rosjanami? Historyk przedstawia nowe fakty!

Nowe odkrycie ws. Christiana Tolkiena

Czasami odkrycia zdarzają się przypadkowo, nawet te bardzo ważne. Przeglądająć Sterbkasse artylerii gdańskiej w poszukiwaniu artylerzystów zaciągniętych w 1733 i 1734 roku trafiliśmy na…całkowicie nową informację o pra pra pra dziadku J.R.R. Tolkiena, Christianie Tolkienie! Dzięki odkryciom i wieloletnim badaniom Ryszarda Derdzińskiego do dziś pewnikiem było, że Christian pojawił się w Gdańsku w roku 1740 - informuje na swoim profilu na facebooku Krzysztof Kucharski.

To odkrycie rzuca zupełnie inne światło na postać Christiana Tolkiena i jego obcowania w Gdańsku. Być może historycy teraz będą mogli odnaleźć inne ślady, które pozostawił po sobie w naszym mieście. Do tej pory wiadomo, że praprapradziadek wybitnego pisarza był m.in. ogniomistrzem w Garnizonie Gdańskim. Jego syn wyemigrował do Londynu, gdzie został zegarmistrzem.

Sam odkrywca tej ważnej informacji o przeszłości Christiana Tolkiena przyznaje, że to nie koniec prac, i miejmy nadzieję, że kolejne odkrycia wciąż przed nami!