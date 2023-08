Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. ZDJĘCIA, WIDEO

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Obchodzony był również w Gdańsku

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego jest to polskie święto państwowe, obchodzone od 2010 roku 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Święto zostało ustanowione 9 października 2009 roku z inicjatywy prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

- Powstanie Warszawskie jest symbolem męstwa niezłomnej walki o wolną Polskę - mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich. - Spotkaliśmy się pod pomnikiem Witolda Pileckiego, który również bił się o Warszawę. To był dzień radości, w końcu była możliwość walczyć z okupantem z bronią w ręku - dodał.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.