Obchody na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu. 83. rocznica egzekucji Polaków z Wolnego Miasta Gdańska

- Spotykamy się, by oddać hołd polskim działaczom, obywatelom Wolnego Miasta Gdańska. Salwy karabinowe pozbawiły życia najbardziej aktywnych polskich działaczy społecznych i zawodowych. To byli ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili Gdańskowi i Polsce. Wśród zamordowanych byli przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, członkowie Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, działacze Polskiego Zrzeszenia Pracy i księża. Łączyło ich jedno, wszyscy byli Polakami. To była wówczas ich jedyna wina, to dlatego ponieśli śmierć. Łączyło ich też to, że nie byli żołnierzami - mówiła Agnieszka Owczarczak.