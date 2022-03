Obchody "Powrotu Gdańska do Macierzy” nie odbędą się. Specjalnie oświadczenie przewodniczącej Rady Miasta Gdańska

Jak poinformowała Agnieszka Owczarczak w oświadczeniu, które pojawiło się na Facebooku, powodem odwołania obchodów "Powrotu Gdańska do Macierzy” jest trwająca wojna w Ukrainie.

- W obliczu tragedii, jaka spotyka naszych ukraińskich sąsiadów i powtarzającego się, niewyobrażalnego okrucieństwa Rosjan, nie sposób dziś stanąć do świętowania, które z racji faktów historycznych, byłoby jednocześnie wspomnieniem sowieckich żołnierzy — napisała w oświadczeniu Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Mając to na uwadze, podjęłam decyzję, iż uroczystość "Powrotu Gdańska do Macierzy" nie odbędzie się.