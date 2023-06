Kilka tysięcy uczestników XI Marszu dla Życia i Rodziny w Gdańsku

Wydarzenie rozpoczęło się przed Kaplicą Królewską, gdzie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Później uczestnicy przeszli ulicami centrum miasta na Ołowiankę.

Marsz dla Życia i Rodziny w Gdańsku

W marszu uczestniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda, który podkreślił, że "to wydarzenie jest po to, byśmy byli razem, widzieli się i pokazywali, że zależy nam jakiś wartościach". Dodał, że uczestnicy marszu "bronią sakramentu małżeństwa i tego wszystkiego co stanowi o naszej sile".