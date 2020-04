Obowiązek zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej! Maseczki trzeba będzie zakładać od 16.04.2020. Decyzję ogłosił 9.04 minister zdrowia

Rząd przedłuża obostrzenia! Szkoły zamknięte też po świętach

Obostrzenia dotyczące zamknięcia galerii handlowych, punktów usługowych, miejsc rozrywki i rekreacji zostaną utrzymane co najmniej przez najbliższy tydzień - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Co najmniej do 26 kwietnia 2020 roku zamknięte pozostaną szkoły i przedszkola.