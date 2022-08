OBRASQi gościem specjalnym trasy Riverside. Zbiegnie się to z premierą nowej płyty grupy

Zaproszenie zespołu Riverside zbiegnie się z premierą nowej płyty OBRASQi - "Szepty ciszy". Jak zaznaczają muzycy, krążek jest "podróżą poza granice życia, świata, marzeń i siebie".

Muzyka, która od samego początku rozwija pejzaże onirycznych krain zatopionych w zadumie. Wołanie uwięzionych dusz, przepełnione obrazami z nieoczywistych dźwięków, także tych asmr, które jeszcze mocniej i głębiej podkreślają przekaz słów. „Szepty ciszy” to eksplozja emocji towarzyszących w miesiącach, gdy świat raz za razem stawał na jakiejś niewidzialnej krawędzi nieznanej naszemu pokoleniu, odzwierciedlenie tego, co działo się w najbardziej ukrytych zakamarkach duszy, których bez muzyki nie bylibyśmy w stanie odkryć. To podróż poza granice życia, świata, marzeń i siebie — poinformowali muzycy.