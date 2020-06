Odwiedź i poznaj zwierzęta w gdańskim zoo. Czy znasz wszystkie antylopy, które tu mieszkają?

Antylopowiec szablorogi

Antylopowiec szablorogi zamieszkuje sawanny południowej Afryki, od południowo-wschodniej Kenii, wschodnią Tanzanię i Mozambik, przez Angolę, południowy Zair i Zambię, po Zimbabwe i Południową Afrykę. W naturze antylopowce szablorogie gromadzą się w stada liczące od 15 do 25 samic i cieląt prowadzonych przez dominującego samca. Samce walczą między sobą, opadają na kolana i używają swoich szablastych rogów. Żyją do 16 lat na wolności, 19 - w niewoli. Osiągają 120 do 140 centymetrów wysokości i ważą 200 do 235 kilogramów, samce są większe od samic. Samice są kasztanowe lub ciemnobrązowe. Dojrzałe samce są natomiast wyraziście czarne. Obie płcie mają białe podbrzusze, białe policzki i białą brodę oraz kudłatą grzywę na odwrocie swojej szyi. Zwierzęta te mają imponujące, zakrzywione do tyłu rogi, które u samic osiągają do metra, a u osobników męskich mogą dochodzić nawet do ponad półtora metra długości.

Sitatungi

Sitatunga to gatunek, który zamieszkuje zarośnięte i podmokłe tereny środkowej Afryki Centralnej i Zachodniej. Na odpoczynek wybiera suche wzniesienia. Zwierzęta żyją samotnie, w parach lub małych grupach. Samice formują luźne stada. Młode samce również spotykane są w luźno powiązanych grupach.

Dorosłe samce bytują samotnie i - poza okresem rozrodu - unikają kontaktów z innymi osobnikami. Te piękne antylopy (ich umaszczenie jest ciemnobrązowe z białymi plamkami i paskami) są jednymi z bardziej spokojnych i rodzinnych gatunków, ale od czasu do czasu przywódca stada potrafi zdecydowanie przypomnieć młodszym samcom, kto rządzi w grupie.

Zwierzęta te żywią się roślinnością bagienną oraz trawą, czasami jedzą też liście. Prowadzą osiadły tryb życia. Są aktywne zarówno w dzień, jak i w nocy. To zwierzęta doskonale przystosowane do poruszania się po grząskich bagnach. Mają wydłużone racice i potrafią je szeroko rozstawiać, szukając oparcia na niepewnym gruncie. Dzięki smukłym, wąskim nogom chodzą jak na szczudłach, a uciekając, z łatwością pokonują szerokie i wysokie przeszkody. Są czujne i przy najlżejszym zaniepokojeniu uciekają.