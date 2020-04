Oni walczyli o duże pieniądze. Kto wygrał? ["Postaw na milion" odc. 7, patronat NaM]

„Postaw na milion” to teleturniej dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Główną nagrodą jest milion złotych. Oto uczestnicy sobotniego odcinka:

Jakub Stasiewicz i Piotr Trzciałkowski - przyjaciele

Obaj mieszkają w Gdańsku. Jakub pochodzi z Dolnego Śląska, liceum skończył w Stanach Zjednoczonych, a potem na studia prawnicze przeniósł się do Warszawy. Piotr pochodzi z Iławy, ale zawsze kochał Gdańsk, do którego przyjeżdżał na wakacje. Do Gdańska obu sprowadziła wspólna pasja, kitesurfing. Piotr pracuje w dziale marketingu w firmie bieliźnianej. Jakub jest odpowiedzialny za renowację basenów otwartych w Wiśle. Piotr lubi grać w gry komputerowe na konsoli. Jakub aktywnie spędzać czas, jeździć na rowerze, chodzić po lesie. Marzą o zainwestowaniu pieniędzy na remont domków Brda i rozkręceniu własnego biznesu wakacyjnego.