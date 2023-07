ORP "Jaskółka" ze stępką. Nowy niszczyciel min coraz bliżej wypłynięcia na wody Bałtyku

ZOBACZ TAKŻE: Sunreef Yachts rusza w świat! Otwiera nowy zakład produkcyjny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Dyrektor Pionu Okrętowego, Janusz Dilling, przekazał certyfikat gotowości do położenia stępki prezesowi Remontowa Shipbuilding Dariuszowi Jaguszewskiemu, a następnie doszło do ceremonii.

- Historia tych jednostek niszczycieli min liczy sobie już ponad 50 lat. Pierwsze projekty to były lata siedemdziesiąte. Po wielu latach projektowania różnej - trudnej, łatwej - części historycznej tego projektu, doszliśmy do takich efektów, że trzy okręty już pływają, a czwartemu dzisiaj kładziemy stępkę - mówił Janusz Dilling. - To jest etap, który stanowi o możliwości stoczni, jak również o możliwości tego projektu - dodał.