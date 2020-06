Pierwszy samolot z Gdańska do Warszawy wyleciał w poniedziałek 1.06.2020. To początek odmrażania ruchu lotniczego po epidemii koronawirusa

Widok, jaki w poniedziałkowy poranek 1.062020 r. zastali fotoreporterzy licznie zgromadzeni w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, w „normalnych” czasach nie wzbudziłby żadnego zainteresowania. Około godziny 8.20 z pasa startowego rębiechowskiego lotniska poderwał się samolot Polskich Liniii Lotniczych LOT zmierzający do stolicy. Jednak fakt, że ponad 2 miesiące właściwie wszystkie, obsługujące regularne połączenia maszyny, spędziły uziemione w hangarach i na płytach lotnisk w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa, nadał temu rutynowemu startowi niezwykły, historyczny wydźwięk.

Lot na trasie Gdańsk-Warszawa to element przywracania do życia komunikacji lotniczej do życia, na razie wyłącznie wewnątrz kraju, którego granice wciąż w znacznym stopniu pozostają zamknięte. Na 1 czerwca 2020 roku zaplanowane zostały również loty do stolicy o godzinie 9.50, 14.30 i 19.45 oraz lądowania samolotów stamtąd (8.20, 13.00 i 18.15). Obok nich zaplanowano także lądowanie samolotu z Krakowa o godz. 9.10 oraz wylot do stolicy Wielkopolski o godz. 19.00.