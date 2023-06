Piłka ręczna w atrakcyjnej, plażowej formie. Gdańsk na mapie nowej odsłony turnieju Orlen Summer Superligi

Gdańsk wśród przystanków turnieju Orlen Summer Superligi 2023

Kobieca drużyna Byczków Kowalewo Pomorskie i męska Petry Płock będzie w 2023 roku bronić tytułów mistrzowskich w plażowej odmianie piłki ręcznej. Aby powtórzyć świetne wyniki z poprzedniej edycji Orlen Summer Superligi muszą regularnie punktować w czterech turniejach rozsianych po całej Polsce, a następnie wygrać finał zaplanowany na początku sierpnia w Płocku.

Gdzie będzie można oglądać najlepsze zespoły w piłce ręcznej na piasku? Rozgrywki rozpoczynają się w pierwszy weekend czerwca turniejem w Inowrocławiu (3-4 czerwca). Następnie wszyscy przenoszą się do Gdańska, na znany miłośnikom sportów plażowych Energa Stadion Letni (1-2 lipca). Po raz pierwszy cykl Orlen Summer Superligi zawita do Sulejowa (8-9 lipca) oraz do Bielska-Białej (15-16 lipca), gdzie rozegrany zostanie ostatni cyklu turniejów kwalifikacyjnych. Do finału mistrzostw Polski zakwalifikuje się osiem najlepszych drużyn wyłonionych w turniejach kwalifikacyjnych. W tych rozgrywkach decydujące spotkania największej krajowej imprezy piłki ręcznej plażowej ponownie zostaną rozegrane na Starym Rynku w Płocku (5-6 sierpnia).