Piłkarki AP Orlenu Gdańsk wygrały w Koninie i są w grze o medal mistrzostw Polski. Magdalena Sobal dała punkt drużynie Pogoni Dekpolu Tczew

Dla piłkarek AP Orlenu Gdańsk nowy sezon w Orlenie Ekstralidze kobiet będzie wyjątkowy. To dlatego, że drużyna znalazła swój dom na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w Letnicy. Na tym obiekcie…

Po tej wygranej zespół AP Orlenu zajmuje szóste miejsce w tabeli, a strata do podium wynosi zaledwie jeden punkt.

O końcowym wyniku zadecydował początek spotkania. Już w 8 minucie Tatiana Dabney wykończyła ładną akcję zespołu strzałem pod poprzeczkę. Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego kontrolowały spotkanie i czekały na okazję do podwyższenia wyniku. Z jednej strony brakowało skuteczności, a z drugiej fantastycznie broniła Samantha Castaneda. Tak było chociażby w samej końcówce spotkania, kiedy bramkarka Medyka nie dała się pokonać Angelice Kołodziejek w sytuacji sam na sam. Gospodynie szukały swojej szansy na wyrównanie, ale defensywa gdańskiego zespołu spisywała się bardzo dobrze.

Futbolistki Pogoni Dekpolu także potrzebowały przełamania, bo rundę zaczęły od dwóch porażek. Wygrać się wprawdzie nie udało, ale drużyna z Tczewa zdobyła swój pierwszy punkt w tym roku. Pogoń grała na wyjeździe z UJ Kraków, czyli zespołem walczącym o utrzymanie. Po pierwszej połowie w lepszych humorach były gospodynie, które prowadziły po bramce Anny Zapały z rzut karnego. W drugiej połowie Pogoń była zespołem lepszym, a to wystarczyło do wyrównania. Rzut karny na wagę jednego punktu wykorzystała najlepsza snajperka zespołu z Tczewa, czyli Magdalena Sobal. Pogoń Dekpol zajmuje ósme miejsce w tabeli i ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową i tyle samo traci do podium.