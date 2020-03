Piłkarza Lechii ciągnie do Fame MMA

Błażej Augustyn ma 32 lata i w futbolu prochu już nie wymyśli. Ligi piłkarskie nie grają ze względu na epidemię koronawirusa, ale Augustyn wiosną i tak na boisku w barwach Lechii by się nie pojawił. Obrońca biało-zielonych ma za sobą bardzo dobry poprzedni sezon, ale jesienią tak równo już nie grał. Potem doznał kontuzji, przez którą i tak praktycznie straciłby całą rundę wiosenną. Pod koniec poprzedniego roku wysłał wezwanie do zapłaty zaległości przez Lechię. Podobnie zrobili Sławomir Peszko, Rafał Wolski i Artur Sobiech, których w gdańskim klubie już nie ma. Augustyn został, ale i tak pewne było, że jego kontrakt wygasający z końcem czerwca nie zostanie przedłużony.

- Dla zabawy chodzę czasami we Wrocławiu z kolegami, którzy zajmują się tym na co dzień. Głównie trenuję jujitsu. Koledzy namawiają mnie, że jak skończę karierę piłkarską, to żebym mocniej zajął się jujitsu. Mam mocne nogi. MMA? Chyba Fame MMA razem z Godlewską. (śmiech) Na pewno bym nie wygrał, bo tam faworyci przegrywają - mówił wówczas Augustyn.

"Jak tak na to patrzę to fame mma powinna być zablokowane przez ministerstwo...A patrząc na Don Kasjo to ktoś taki jak Ja powinien go dojechać..." - napisał Błażej na Twitterze. (pisownia oryginalna)