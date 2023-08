Piwnice na Starym Mieście straszą, mieszkańcy apelują o interwencję. Czy miasto je zabezpieczy?

Mieszkańcy alarmują, że w rejonie ulic Długiej, Długi Targ oraz Ogarnej należy zabezpieczyć piwnice w podziemiach kamienic. Te są bowiem w opłakanym stanie i wymagają natychmiastowej interwencji. O nią apeluje także radny miasta Gdańska, Przemysław Majewski.

Niebezpieczny stan piwnic w rejonie Śródmieścia

Mieszkańcy Gdańska alarmują i podnoszą dyskusję na temat stanu piwnic na Śródmieściu. Chodzi szczególnie o kamienice przy ulicach Długiej, Długi Targ oraz Ogarnej. Po raz kolejny gdańszczanie zwracają uwagę na to, że podziemia w tym rejonie należy zabezpieczyć, a wśród nich jest także były radny - Wacław Szulc. Za tę sprawę postanowił wziąć się jeden z obecnie obradujących w radzie - Przemysław Majewski. - Problem zdegradowanych kamienic na ul. Długiej i Długi Targ, znany jest od wielu lat. Sygnalizował go już przed wieloma laty były radny miasta - Wacław Szulc, a w tej kadencji radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy wraz z dziennikarzami oglądali stan podziemi. Sytuacja jest naprawdę poważna, stan konstrukcji jest fatalny, stojąca woda, korozja, ubytki w sufitach i ścianach. Można powiedzieć, że historyczne centrum miasta stoi na tykającej bombie - podkreśla radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

ZOBACZ TAKŻE: Inwestycje lubią szybkość - trzydniowe wydarzenie biznesowe okraszone prezentacją superskutera wodnego Burrasca austriackiej marki Belassi Przemysław Majewski dodaje też, że interwencja jest potrzebna od zaraz. Chodzi tu m.in. o starą kotłownię w podziemiu kamienicy przy ul. Długiej 40/42 i 43/44. Postępująca degradacja grozi bezpieczeństwu mieszkańców tego rejonu. Podobna sytuacja ma się budynków przy Długim Pobrzeżu, gdzie pojawiły się pęknięcia w ścianach. - Jeśli nie podejmie się szybkich działań jak wzmacnianie konstrukcji lub zasypanie pustych pomieszczeń, może dojść do pękania budynków, a nawet zawalenia ich. Widzimy, jak jest to groźne na przykładzie budynków przy Długim Pobrzeżu, które coraz mocniej pękają od prac remontowych na nabrzeżu. Jako radny interweniowałem w tej sprawie już wielokrotnie i będę trzymał rękę na pulsie - mówi Majewski.

To wcale nie nowa sprawa. Co na to miasto?

Radny skierował w tej sprawie pismo do prezydent miasta, Aleksandry Dulkiewicz. W niej możemy przeczytać, że sprawa sięga nawet... do lat 90. Wówczas Wacław Szulc sygnalizował pierwsze problemy związane z piwnicami w tym rejonie.

- Pod placem przy. ul Długiej znajdował się skład opału, który służył jako zaplecze kotłowni. To pomieszczenie ma ok. 200 mkw. Gdy podłączono ogrzewanie miejskie, kotłownię zlikwidowano. Pomieszczeń jednak nie zasypano. Całość została zamknięta i uległa zniszczeniu - pisze Majewski. Sprawa ta wychodziła ponownie w 2020 oraz 20221 roku. Według mieszkańców piwnice nadal nie zostały jednak ani zasypane, ani zabezpieczone. Radny w swojej interpelacji pytał w lipcu o harmonogram prac związanych z zabezpieczaniem tego terenu, działalność Gdańskich Nieruchomości w ostatnich dwóch latach w tej materii oraz o datę kolejnej inwentaryzacji technicznych danych kamienic i pomieszczeń. ZOBACZ TAKŻE: Budynki na Długim Pobrzeżu pękają. Przerażeni mieszkańcy protestują przeciwko remontowi - W dalszym ciągu toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji pozwolenia na budowę wniesione przez jednego ze współwłaścicieli działki nr 462 obr. 89, o czym został Pan poinformowany w odpowiedzi na poprzednią interpelację w tej sprawie - czytamy w odpowiedzi Piotra Kryszewskiego, zastępcy prezydenta miasta Gdańska. - Teren jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Ustawione są słupki zabezpieczające oraz znaki zakazujące ruchu na tym terenie, które umożliwiają interwencję Straży Miejskiej. Z uwagi na powtarzające się niszczenie słupków zabezpieczających, w ciągu najbliższych dni planowane jest uzgodnienie pomiędzy jednostkami miejskimi estetycznej i trwałej formy zabezpieczenia terenu.

W piśmie podpisanym przez Piotra Kryszewskiego możemy także przeczytać, że "w dzielnicy Śródmieście na chwilę obecną została zakończona inwentaryzacja lokali mieszkalnych w budynkach gminnych". Zastępca prezydenta dodaje te, że planowana jest inwentaryzacja całych brył budynków do końca 2023 roku. ZOBACZ TAKŻE: Komandosi Formozy będą chronić Gazoport i Baltic Pipe

Telefon zaufania dla młodzieży z utrudnionym dostępem