Cięcia “zerówek” w Gdańsku? Problem może dotknąć nawet kilkuset rodzin

Cięcia w gdańskich "zerówkach"?

Co z gdańskimi "zerówkami"? Od jakiegoś czasu wśród rodziców w rejonie Oruni i Chełmu krążą plotki o tym, jakoby niektóre placówki rezygnowały z otworzenia tych klas. To niepokojąca informacja, ponieważ rekrutacja rozpocznie się za dwa tygodnie. Rozchodzić ma się o zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Informacje te dotarły również do radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy w związku z tym przeprowadzili kontrolę w Urzędzie.