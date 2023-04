Po zniszczeniu wystawy o Janie Pawle II przed siedzibą Komisji Krajowej „Solidarności”. Policja pracuje, politycy komentują

- To chuligański wybryk, tego typu zachowania nie powinny mieć absolutnie miejsca w przestrzeni publicznej – mówi Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Natomiast jest to szerszy problem, dlatego że podobne rzeczy dzieją się nie pierwszy raz w tym rejonie miasta. Przykład z mojej strony jest taki, ze kilkakrotnie kradziono flagi UE, Gdańska i Polski wywieszone nad wejściem do mojego biura poselskiego, próbowano wyłamać jedna z kamer monitoringu, którą mam zainstalowaną. Zgłaszałem sprawę na policję, dochodzenie zostało umorzone. To jest problem, jak funkcjonuje policja. Wiadomo, że szczególnie w weekendy, czy w czasie świąt, wiele obiektów rozrywkowych jest czynnych w nocy. Ten teren od stoczni przez Stare i Główne Miasto wymaga lepszego patrolowania. Przecież ze znanego zapisu monitoringu wynika, że to była grupa młodzieży wracająca nad ranem z okolic stoczni, zapewne z jakiejś imprezy – ocenia.