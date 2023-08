Początek budowy fabryki wież wiatrowych dla morskich farm. W Gdańsku powstanie 500 miejsc pracy. Wartość inwestycji 200 mln euro

- GRI z dumą bierze udział w tym ważnym projekcie energii wiatrowej w Polsce, dążąc do zrównoważonego rozwoju i neutralności węglowej. Wspólne przedsięwzięcie w Polsce stworzy światowego lidera na rynku energetyki offshore, co przyczyni się do osiągnięcia ambitnych celów dotyczących zainstalowanej energii odnawialnej w przyszłej dekadzie - powiedział Jon Riberas, właściciel spółki GRI Renewable Industries, S.L.: .

- Agencja Rozwoju Przemysłu od lat dba o odbudowę przemysłowego potencjału polskiej gospodarki. Z kolei nowa strategia ARP to więcej inwestycji w transformację energetyczną. Jestem przekonany, że budowa fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej w Gdańsku to wiatr w żagle dla całej polskiej gospodarki. To projekt, który łączy interesy gospodarcze i te dotyczące strategicznego bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy – podkreślił Cezariusz Lesisz, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Budowa nowej fabryki wież offshore w Gdańsku, będąca wspólnym przedsięwzięciem ARP S.A., hiszpańskiej spółki GRI Renewable Industries, S.L., oraz powołanej dla realizacji inwestycji spółki Baltic Towers sp. z o.o., ma przyczynić się do znaczącego postępu w rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce. W ramach nowej inwestycji, zlokalizowanej w Gdańsku z dostępem do nabrzeża, zostanie wybudowana hala do produkcji wież offshore dla największych planowanych turbin wiatrowych o mocy powyżej 15 MW. Nowoczesny zakład produkcyjny, zaprojektowany i wybudowany zgodnie ze standardami Industry 4.0, będzie posiadał moce produkcyjne zdolne do realizacji ponad 150 wież rocznie. Nowy zakład będzie spełniał najwyższe standardy techniczne, jakościowe oraz środowiskowe stawiane przez kluczowych klientów na rynku MEW.