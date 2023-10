Półfinał Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek 2023. Są też piękne nastolatki z Pomorza

Półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023

Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tysięcy.

Wśród najpiękniejszych nastolatek znalazły się także przedstawicielki woj. pomorskiego: Julia Chalecka - Gdańsk i Zuzanna Zagrajek - Łosino.