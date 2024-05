Policyjny pościg i tragiczny finał w Gdańsku. Nie żyją kierowca i pasażer uciekającego auta

W szpitalu zmarł 17-letni pasażer auta. Według ustaleń Radia Gdańsk on i uciekający przed policją 16-letni kierowca, który zginął na miejscu, pochodzili z Ukrainy. Przyczyną ich niezatrzymania się do kontroli i ucieczki mogło być nieposiadanie przez kierowcę prawa jazdy.

Policyjny pościg przez ponad 50 kilometrów

Policjanci w Wejherowie w środę 29.05 po północy chcieli zatrzymać samochód marki audi do kontroli, jednak kierujący nie zastosował się do poleceń. W związku z tym mundurowi rozpoczęli pościg, który trwał przez ponad 50 kilometrów, aż do Gdańska.

Podczas ucieczki kierowca łamał przepisy ruchu drogowego, jechał z prędkością ok. 150-160 km/h, przejeżdżał przez skrzyżowania na czerwonym świetle, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Trasę z Wejherowa do Gdańska przejechał w ok. 20 min.