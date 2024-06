Historyczne autobusy i tramwaje wyjadą na wakacyjne trasy w Gdańsku

Wakacyjne linie autobusowe i tramwajowe

Linie sezonowe, to dwie linie autobusowe: 607 (na trasie Pruszcz Gdański – Sobieszewo) i 612 (rowerowa na trasie Śródmieście SKM – Sobieszewo) oraz trzy tramwajowe: 60 (z Oliwy do Śródmieścia SKM, obsługiwana tramwajami historycznymi), 63 (Ujeścisko – Brzeźno przez Piecki-Migowo, Siedlce i Śródmieście) oraz 68 (z Łostowic Świętokrzyskiej przez Chełm do plaży na Stogach).