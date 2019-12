Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawdziły poziom hałasu w 42 punktach pomiarowych na terenie całego kraju. Także w Trójmieście

Akustycy sprawdzają także poziom hałasu w trakcie realizowanych inwestycji. Pomiary poziomu hałasu były wykonane podczas modernizacji linii kolejowej nr 9 (Warszawa - Gdańsk). Była to analiza akustyczna potrzebna do raportu oddziaływania na środowisko. Pomiary przeprowadzono również po zakończonej inwestycji.

Europejska Agencja Środowiska traktuje poziomy hałasu powyżej 55 dBA jako te, które mogą wywoływać niepożądany wpływ na organizm ludzki. Tymczasem w Polsce dopuszczalny średnioroczny poziom hałasu obserwowany w strefie śródmiejskiej dużych miast wynosi 70 dBA. Jest to różnica 15 dB - podaje rynek-kolejowy.pl

Stały monitoring hałasu

Ważnym zadaniem laboratorium jest wykonywanie pomiarów i analizy hałasu dla linii kolejowych, po których w roku przejeżdża powyżej 30 tys. pociągów. Zarządca infrastruktury jest zobowiązany do przeprowadzenia takich analiz co 5 lat. Obecnie dotyczy to ok. 1400 km linii, w tym linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, przebiegającej także przez województwo pomorskie. Na tej podstawie przygotowana została mapa akustyczna.