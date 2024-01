Pomorscy rolnicy dołączają do ogólnopolskiego protestu. Tak wypowiadają się o polityce rolnej Unii Europejskiej

- Sprzeciwiamy się wspólnej polityce rolnej proponowanej przez Unię Europejską. Sprzeciwiamy się działaniom Brukseli. Dzisiaj chcieliśmy pokazać, że przyłączamy się do ogólnopolskiego strajku rolników, ale te strajki zaczęły się już wcześniej w innych krajach. Protesty odbywały się też m.in. w Niemczech, Czechach czy Francji. Przyłączamy się do tego europejskiego sprzeciwu. Zobaczymy, czy to przyniesie efekty. To na razie był pokojowy protest - mówił Stanisław Andres, rolnik z gminy Prabuty, jeden z organizatorów prabuckiego protestu.