Pomorskie Agro Targi w Lubaniu już w weekend 8-9 czerwca 2024. Tego nie można przegapić!

Już wkrótce Pomorskie Agro Targi w Lubaniu!

Wielkimi krokami zbliżają się Pomorskie Agro Targi w Lubaniu. Tegoroczna edycja będzie już 31. co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniem taką formą handlowo-pokazową. Co więcej, każdego roku w wydarzeniu tym biorą udział prawdziwe tłumy mieszkańców, którzy do Lubania przyjeżdżają z różnych zakątków województwa i nie tylko. Jedni na zakupy, inni szukają tu fachowych porad, są też i tacy, którzy po prostu chcą spędzić atrakcyjnie weekend. Tegoroczne targi odbędą się 8-9 czerwca 2024 r. Tradycyjnie towarzyszyć im będzie Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, która przyciąga hodowców i miłośników zwierząt.