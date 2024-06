Milion złotych na kampanię wyborczą z publicznych środków? Kontrowersje wokół WFOŚiGW

- Pan Szymon Gajda był na tyle bezczelny, że nie tylko wydawał publiczne środki na kampanię wyborczą, ale bez wiedzy rodziców i zgody rodziców chodził do szkół właśnie z tymi kolorowankami, plakatami z wizerunkiem prezesa - mówiła posłanka. - Odchodził chyba tak szybko, że nie zdążył zabrać pewnej mapy. Wygląda na to, że to nie była mapa aktywności i kierowania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale po prostu mapa kampanii wyborczej pana Szymona Gajdy. To również wiązało się z takim celowym wykorzystaniem środków publicznych. Okręg wyborczy gdyński to był ten okręg pana prezesa Gajdy i te pinezki, które się tam znajdują w odpowiednich kolorach, to właśnie był między innymi teren aktywności także kampanii wyborczej.