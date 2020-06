Pomorze: Protesty w obronie sędziego Tulei. Pikiety łącznie w 150 miastach w tym w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach czy Tczewie

- Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko w sferze służbowej, ale i osobistej, gdyż nie będąca sądem Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego może nie tylko zawiesić sędziego w czynnościach służbowych i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50 procent, ale w szczególności poprzez uchylenie immunitetu może doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia sędziego przez sterowaną politycznie prokuraturę, a nawet do pozbawienia go wolności pod pretekstem czynności procesowych. Przypominamy, że polska prokuratura podlega politycznemu kierownictwu, nie jest niezależna i od czasu ręcznego sterowania przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Z.[Ziobry – dop. red.] przejawia nadzwyczajną aktywność wobec niepokornych sędziów – przekonują Stowarzyszenie Sądziów Polskich "Iustitia" i Komitet Obrony Demokracji, organizatorzy zaplanowanej na 8 czerwca 2020 r. na godzinę 18.00 akcji ”150x150!”.