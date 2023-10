Ponad 400 lat historii. Park Oruński zachwyca każdą porą roku. Jesienią zwłaszcza. Gdzie warto wybrać się na spacer? Właśnie do Oruni!

Park Oruński i jego ponad 400-letnia historia. Wybierz się na spacer śladami najstarszych gdańszczan!

Park Oruński położony jest w dolinie, którą płynie Potok Oruński, tworząc w parku kaskadę. Uchodzi do Kanału Raduni na skraju parku. Znajdują się tu dwa stawy: górny zasilany wodami Potoku Oruńskiego i dolny. Połączone są strumieniem. Park ma powierzchnię ponad 19 ha.

Emilia Hoene. Kim jest patronka gdańskiego parku w Oruni?

Emilia Hoene (ur. 1825 - zm. 1917), to córka Friedricha Augusta Hoenea urodzonego w 1776 roku w Lęborku kupca, armatora, radnego gdańskiego i posła do Landtagu. W 1814 roku rodzina Hoene nabyła zdewastowany w czasie wojen napoleońskich Dwór Oruński z ogrodem. Przez wiele lat posiadłość ta wraz z ogrodem, a dzisiaj parkiem była restaurowana i odnawiana.

Dlaczego jednak to Emilia Hoene, a nie jej ojciec jest patronem Parku Oruńskiego? To efekt testamentu, jaki urodzona już w Gdańsku Emilia zostawiła, a w którym to właśnie Park Oruński przepisała mieszkańcom Gdańska.