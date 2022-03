Port Czystej Energii w Gdańsku. Spalarnia rozpocznie swoją pracę w 2023 roku?

- Kocioł to bardzo ważny element instalacji, w którym odpady będą przekształcane termicznie, w bardzo wysokiej temperaturze ponad 850 °C, by odzyskać z nich energię - tłumaczy Dorota Tanaś-Michalak. - Warto przypomnieć, że spalarnia odpadów jest wysokosprawną i przyjazną środowisku elektrociepłownią, w której źródłem energii są śmieci nienadające się do recyklingu, będące pozostałościami po procesie sortowania.

- Budowa Portu Czystej Energii trwa już blisko półtora roku - mówi Dorota Tanaś-Michalak, rzecznik prasowy spółki. - W tym czasie powstały następujące obiekty m.in. największy - budynek bunkra do gromadzenia i przygotowywania odpadów, budynek obsługowy, zbiornik podziemny na deszczówkę wykorzystywaną do celów technologicznych oraz ogromnych rozmiarów konstrukcja wsporcza.

Ciepło i energia elektryczna z odpadów to energia zielona. Jak informuje Port Czystej Energii, proces spalania pozwala zaoszczędzić tradycyjne, kopalne źródła energii, takie jak węgiel czy gaz, a stosowana technologia, bardzo zaawansowana, pozwala skutecznie ograniczyć emisję spalin do powietrza. Wytworzona w Porcie Czystej Energii energia elektryczna trafi do sieci elektroenergetycznej, a ciepło do gospodarstw domowych mieszkańców Gdańska.

Jak podkreśla rzecznik Portu Czystej Energii w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" harmonogram prac i zakończenie inwestycji w terminie nie jest zagrożone.

- Jeżeli chodzi o harmonogram prac, to z dumą możemy powiedzieć, że prace na budowie Portu Czystej Energii toczą się w zaplanowanym blisko półtora roku temu tempie - dodaje Dorota Tanaś-Michalak. - Nie odnotowaliśmy dotąd większych opóźnień, pomimo trudności w organizacji pracy z powodu pandemii COVID-19, galopujących cen materiałów budowlanych czy związanych z tym wielu zmian projektowych.