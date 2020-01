Port lotniczy w Gdańsku podsumował 2019 rok. 5,4 mln pasażerów i 50 mln zł zysku

W 2019 roku pasażerowie zyskali nowe ciekawe połączenia realizowane przez nowych przewoźników. Wiosną wystartowały loty z Gdańska do Zurychu realizowane przez linie lotnicze SWISS, a jesienią do Dusseldorfu z Eurowings. Najpopularniejszym kierunkiem podróży w 2019 roku z Portu Lotniczego Gdańsk był Londyn.

Za liczbami pasażerów i operacji lotniczych podążają też zyski finansowe PLG. Za rok 2019 są one rekordowe. Zysk netto wyniósł 49.938.000 zł, co stanowi wzrost o prawie 540 proc. w stosunku do roku 2018.

- Nasz cel, by przekroczyć 5 milionów pasażerów w ciągu roku, osiągnęliśmy z nawiązką. To bardzo ważna informacja dla nas, że pasażerowie coraz chętniej wybierają Gdańsk jako cel swoich podróży i że dobra sytuacja gospodarcza oraz coraz lepsza oferta turystyczna Pomorza mają bezpośredni wpływ na zwiększający się ruch pasażerski na naszym lotnisku – mówił na czwartkowej konferencji prasowej podsumowującej 2019 r. Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

W siatce jest 88 połączeń z Gdańska do 71 portów lotniczych w 22 krajach. W rozkładzie wiosennym i letnim 2020 pojawi się 5 nowych połączeń: do Zadaru w Chorwacji, Kalamaty w Grecji, Bari we Włoszech, Zaporoża na Ukrainie i Burgas w Bułgarii. Linia Norwegian uruchomi swoje nisko kosztowe połączenia do Kopenhagi, Trondheim, Helsinek, Goteborga i Sztokholmu.

Port Lotniczy Gdańsk w 2019 roku osiągnął też rekordowy wynik w przewozach towarów. W okresie od stycznia do grudnia wyniósł on 6.887 ton.