Poszerzenie Parku Reagana oraz sprzeciw wobec wysokiej zabudowy w Brzeźnie. Tego chcą gdańscy politycy Prawa i Sprawiedliwości

Do 14 lutego można zgłaszać uwagi do planu miejscowego dla części Brzeźna, na której mają powstać wysokie budynki. Gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiają się zabudowie mieszkaniowej oraz domagają się poszerzenia Parku Reagana. Zdaniem radnych frakcji rządzącej miastem, brak im jednak pomysłu na realizację swoich idei.

W poniedziałek przedpołudniem gdańscy politycy PiS przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie. - Teren, przy którym jesteśmy, jest obszarem prac planistycznych miasta Gdańska - mówił poseł Kacper Płażyński. - Obejmuje 10 ha, to głównie tereny podziałkowe, 3/4 terenu jest własnością miasta Gdańska. Musimy zaprotestować przeciwko planom prezydent Dulkiewicz wobec tych terenów. Kiedyś Park Reagana miał sięgać alei Hallera, teraz władze miasta chcą, by powstało tu mieszkalnictwo dla wybranych, a nie tereny zielone dla wszystkich. Zdecydowanie się temu sprzeciwiamy. To jest w kontrze do tego, nad czym w Gdańsku pracowano w pasie nadmorskim przez ostatnie 30 lat. Wzywamy władze Gdańska do refleksji. Gdańsk to nie jest republika deweloperów, powinna być republiką mieszkańców Gdańska, Polaków, którzy chcą tutaj dobrze żyć - dodał poseł na Sejm RP.

Głos zabrał Andrzej Skiba, radny, ale również mieszkaniec Brzeźna. - Są to tereny zielone, niekiedy tereny leśne. My chcemy powiększenia Parku Reagana. Chcemy rozszerzenia znakomitej inicjatywy Stowarzyszenia Godność, bo to ono wystąpiło o urządzenie tego Parku. Chcemy poszerzenia go aż po aleję Hallera. Są na to możliwości. Jest jeden istotny argument. Tereny, które są objęte planem, blisko w 75 proc. należą do miasta Gdańska. Można je przeznaczyć na park. Mogą być przestrzenią do rekreacji, do uprawiania sportów, do spacerów. Podobnie, jak mieszkańcy Brzeźna, sprzeciwiamy się budowie wieżowców i hoteli w pasie nadmorskim. Tu mogą powstać budynki nawet o wysokości 21 metrów. One mogą wyrastać ponad konary drzew. W zeszłym tygodniu odbyła się dyskusja w Biurze Rozwoju Gdańska. Myśmy brali w niej udział, zgłaszaliśmy nasze postulaty. Bardzo serdecznie zachęcamy państwa do składania swoich uwag - apelował radny.

- W planie przewidziane są 4 budynki. Mieszkańcy Brzeźna od dłuższego czasu realizują politykę turystyczną. Zobaczymy tutaj odnawiane domy, pomieszczenia, to nadzieja na dochody dla mieszkańców. Deweloper może niszczyć tę turystykę - zwracała uwagę radna Barbara Imianowska. - Postulat do urzędników: Bądźcie z mieszkańcami, słuchajcie mieszkańców, bo oni mają nie tylko coś do powiedzenia, ale mają też racje - dodawał radny Waldemar Jaroszewicz.. Do sprawy odnieśli się szefowie pozostałych klubów w Radzie Miasta Gdańska, którzy są również radnymi z okręgu obejmującego Brzeźno. - Jeżeli PiS ma taki pomysł, to powinno przejąć na siebie rozmowę z deweloperem - mówi Beata Dunajewska, szefowa klubu Wszystko dla Gdańska. - Konieczna może być dla rekompensata. Trzeba znaleźć finansowanie na rozwój Parku Reagana. Każdy nowy kawałek zieleni jest mile widziany w Gdańsku, ale tego projektu nie ma w budżecie, jest wiele innych projektów. Nie chciałabym żeby pomysł rozwoju Parku Reagana spowodowały, że nie będą realizowane Park Schopenhauera czy Szaniec Zachodni. Takie dzielnice jak Nowy Port w ogóle nie mają zieleni. Pomysł świetny, ale wymaga namysłu ze strony wnioskodawców. Podstawą jest finansowanie. Może pieniądze z Ministerstwa Środowiska? Może pieniądze europejskie? PiS zbyt często robi konferencje, których pomysły wydają się fajne, ale brak podstaw do finansowania. Jako miasto wiele pieniędzy straciliśmy w wyniku zmian w podatku PIT. Chciałabym, żeby tej zieleni było jak najwięcej, ale skoro poseł Płażyński ma pomysł, to może widzi szansę na ich realizowanie z tzw. budżetu centralnego - dodaje radna.

- To co dziś jest przygotowane, to autorski projekt Biura Rozwoju Gdańska i prezydent miasta, będziemy go analizowali jako radni Koalicji Obywatelskiej - mówi szef radnych KO Cezary Śpiewak-Dowbór, dawniej przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Brzeźno. - Jeszcze w poprzedniej kadencji, w gronie Rady Dzielnicy Brzeźno, nie mieliśmy obiekcji, że w miejscu dawnego ośrodka wypoczynkowego mógłby powstać nieogrodzony hotel z przestrzeniami zielonymi dla mieszkańców. Jeżeli powstałby hotel z funkcjami prozdrowotnymi i terenami zielonymi, to formalnie nie byłby to park, ale miałby takie funkcje. Byłby to teren zagospodarowany pod kątem pieszych. Obecnie nie mają oni swobodnego przejścia - dodaje. Rzecznik prezydent Gdańska Daniel Stenzel przypomina, że na razie trwa proces zgłaszania uwag i opiniowania nowego planu dla tej części Brzeźna. Każdy gdańszczanin i gdańszczanka mogą wnieść swoje uwagi do 14 lutego. Po tym terminie nastąpi rozpatrzenie uwag i ewentualne wprowadzenie zmian. Mieszkańcy Gdańska, radni dzielnicy oraz mieszkańcy Brzeźna od początku byli zapraszani do włączenia w sporządzanie planu miejscowego dla tego terenu. Okolice dla których powstaje plan, w pierwszej kolejności będą pełnić funkcje zorientowane na potrzeby mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze miasto. Zakres możliwych usług ograniczony jest do rekreacji, sportu, turystyki, zdrowia, kultury, gastronomii i małego handlu. Ostatecznie o kształcie planu miejscowego dla tej okolicy będą decydować radni miasta - mówi rzecznik. Daniel Stenzel dodaje, że jest zaskoczony "kolejną próbą dezinformacji mieszkańców przez lokalnych polityków PiS".

- Jako radni miasta powinni doskonale wiedzieć, że dyskusja nad zagospodarowaniem tego miejsca w Brzeźnie, w niedalekim sąsiedztwie ulicy Hallera, trwa od wielu lat. Wysuwanie zarzutów o "betonowej dżungli" jest nietrafione, ponieważ nie było i nie ma planów betonowania Parku Reagana. Okolice dla których powstaje plan, również maja być zdominowane przez tereny zielone, rekreacyjne, sportowe. Nad przeznaczeniem tych działek bardzo otwarcie z mieszkańcami debatujemy. Dyskusja i plan moim zdaniem są dzisiaj bardzo potrzebne, bo wystarczy krótki spacer, żeby się przekonać, że ta cześć dzielnicy wymaga ostatecznego, całościowego uporządkowania - dodaje rzecznik prezydent Aleksandry Dulkiewicz.

