Potrącenie pieszego na Małomiejskiej w Gdańsku 23.06.2019 [zdjęcia]

Potrącenie na ul. Małomiejskiej w Gdańsku. To była próba przejechania?

Aktualizacja poniedziałek 24.06.2019

Według naszych ustaleń, poszkodowany w wypadku mężczyzna jechał wcześniej w samochodzie jako pasażer. Doszło do awantury i kłótni. Raniony nożem pasażer uciekł z pojazdu, a kierowca próbował go przejechać. Ranny został przewieziony do szpitala.

Taki przebieg zdarzenia z niedzielnego wieczoru 23 czerwca, w znacznym stopniu potwierdziła gdańska policja, która wciąż szuka świadków np. kierowców, którzy przejeżdżali ulicą Małomiejską.