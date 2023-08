Prawie 50 zawodowców i tysiące amatorów triathlonu w Gdyni. Enea Ironman po raz 10 w mieście z morza i marzeń 4-6.08.2023

Enea Ironman Gdynia 4-6.08.2023

Amatorów do udziału zachęcają samorządowcy z całego Trójmiasta. W sobotę w sztafetowych wyzwaniach wystąpią wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz (pływanie), wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski (rower) oraz wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski (bieg).

- Zawody Ironman to jest pewna opowieść. Przede wszystkim opowieść o zawodnikach, tych bardziej profesjonalnych i mniej. Każdy, kto choć raz próbował swoich sił w triathlonie, zdaje sobie sprawę, jaki to jest nieprawdopodobny wysiłek. To nie jest wysiłek jednego wydarzenia, ale ileś miesięcy, a może nawet lat wstecz, zrealizowany po to, aby w ogóle ten triathlon ukończyć. To jest też opowieść o kibicach. Chciałbym, żeby wybrzmiało, że różni zawodnicy z różnych części świata wskazują, że to kibicowanie w Gdyni jest niesamowite. Organizacja tej imprezy oczywiście nie jest łatwa, bo wymaga, abyśmy uwzględniali różne potrzeby różnych osób. To także opowieść o marce miasta, które chce być nowoczesne i stawiać na sport - powiedział Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.