Prezydent Andrzej Duda na poligonie w Ustce obserwował ćwiczenia Anakonda 2023

- Mamy trudny czas, za naszą granicą toczy się wojna, Ukraina się broni, wspieramy Ukrainę, ale co jakiś czas przeżywamy różne trudne momenty z tą wojną związane. Nigdy wojna nie była tak blisko nas – mówił prezydent Andrzej Duda. - Jest to wyzwanie polskich służb, jest to wyzwanie dla Żandarmerii Wojskowej, dla Straży Granicznej i całego Wojska Polskiego. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa i to się dzieje, i za to chcę ogromnie podziękować żołnierzom i wszystkim polskim służbom. Jest to bardzo ważne i trudne zadanie, ale realizujemy je bezpiecznie – mówił prezydent.

Ćwiczenia na poligonie pokazują, że polskie wojsko jest gotowe nas obronić.

- Ćwiczenia zostały dobrze przeprowadzone. Widzieliśmy ogień połączony, widzieliśmy nasze myśliwce F 16, słyszeliśmy strzały oddane z armatohaubic Krab i salwy wystrzelane z Langusty oraz bomby, które zostały zrzucone z samolotów F16. To bardzo skomplikowana operacja, która została doskonale przygotowana – mówił prezydent. - Jest to też pokaz tego, co się dzieje w polskim wojsku, modernizacji, która następuje. Jestem ogromnie zadowolony, cieszę się z nowych zakupów, z tego, że mamy armatohaubice Krab i K9, które szybkimi decyzjami zostały zakupione i będą cały czas przychodziły na wyposażenie polskiej armii. Cieszy mnie też zakup czołgów K2, które przybywają i będą przybywać do naszego kraju, z czołgów Abrams, które zostały zakupione.. Budujemy system obrony powietrznej kraju. To jest dzieło, które nie było przez wiele dziesięcioleci w wolnej Polsce realizowane. Chcemy zbudować najnowocześniejszy system obrony rakietowo-powietrznej w Europie. Coraz więcej supernowoczesnego sprzętu trafia do naszego wojska. To wszystko sprawi, że nikt nie odważny się nas zaatakować i Polska będzie bezpieczna – mówił prezydent Andrzej Duda.