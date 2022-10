Prom "Motława" idzie do remontu. Kursuje po gdańskich wodach od 35 lat!

"Motława" to prom pasażerski działający od 1987 roku. Jego armatorem jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Cyklicznie przewozi pasażerów z Wyspy Ołowianka do Ośrodka Kultury Morskiej. Najwięcej chętnych na krótki rejs promem jest w okresie letnim. Teraz jednostka przejdzie gruntowny remont w stoczni we Władysławowie.