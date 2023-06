Przed nami długi weekend. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem i sprawdzać m.in. trzeźwość uczestników ruchu | WIDEO

Policjanci też przypominają, że dzieci bez uprawnień, czyli bez karty rowerowej, nie mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej.

- Jeżeli jest to osoba poniżej lat 18, to musi mieć ukończone 10 lat i zdać egzamin na kartę rowerową. Okazuje się, że nie wszyscy o tym wiedzą. Także przypominamy o tym, że to dorośli powinni dbać o bezpieczeństwo swoich pociech. Dbać o to, żeby korzystały z tych urządzeń, które są dla nich przeznaczone i są bezpieczne. Jeżeli dziecko nie posiada uprawnień, no to nie może korzystać z danego urządzenia. Natomiast dzieci do lat 10 mogą korzystać z roweru tylko pod nadzorem i opieką osoby dorosłej - podkreśla oficer prasowy KPP Wejherowo.