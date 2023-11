Gdańsk szykuje się do zimy. Władze przedstawiły "plan działania"

Gdańsk szykuje się na zimę

- To, co jest w gestii gminy Miasta Gdańska to niemal 1000 km dróg, ponad 80 km dróg rowerowych, przystanki autobusowe i część chodników. W ubiegłym roku, na utrzymanie zimowe wydaliśmy niemal 25 milionów złotych. W tym roku do dyspozycji mamy jeszcze 9 milionów, a na cały przyszły rok zabezpieczyliśmy kolejne 25 milionów – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Jak co roku, to wykonawcy odpowiedzialni za usuwanie śniegu i lodu z ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych w mieście są w pełnej gotowości od 15 października, aby w razie pogorszenia warunków pogodowych być przygotowanymi do natychmiastowej interwencji. Regularnie śledzą oni prognozy pogody i dane pochodzące z monitorowanych stacji meteorologicznych. Celem jest nie tylko reagowanie na opady śniegu w momencie ich wystąpienia, ale także wcześniejsze działania w celu minimalizowania ryzyka oblodzenia dróg. To szczególnie istotne w okresie, gdy wilgotna nawierzchnia może w nocy zamienić się w tzw. "szklankę".