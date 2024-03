Przegląd tygodnia z 10.03.2024 w Gdańsku. Najważniejsze wydarzenia od 3.03 do 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gdańska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Manifa w Gdańsku. Wiec i przemarsz z hasłami równych praw dla kobiet ”?

Przegląd tygodnia: Gdańsk, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Manifa w Gdańsku. Wiec i przemarsz z hasłami równych praw dla kobiet W sobotę (9.03.2024 r.) w Gdańsku odbyła się manifa. Środowiska feministyczne, ale nie tylko, demonstrowały domagając się równych praw dla kobiet. Były także postulaty i hasła w obronie wszystkich dyskryminowanych grup. Wiec przy fontannie próbowała zakłócić jedna osoba. Mężczyzna szybko został zatrzymany przez policję. 📢 Piłkarki AP Orlenu Gdańsk nie zatrzymały liderującej Pogoni Szczecin. Zadecydowała ostatnia minuta. Pogoń Dekpol Tczew też bez punktów Fatalny jest początek wiosny dla drużyn z Pomorza w Orlenie Ekstralidze kobiet. Obie nasze drużyny przegrały swoje mecze przed tygodniem, a podobnie było teraz w drugiej kolejce rundy rewanżowej. Drużyna AP Orlenu nie dała rady Pogoni Szczecin, a Pogoń Dekpol Tczew poległa w starciu z Rekordem Bielsko-Biała.

📢 Znamy oferty na budowę przejścia naziemnego przy dworcu Gdańsk Główny W przetargu na budowę przejścia naziemnego przy dworcu na stacji Gdańsk Główny złożono cztery oferty. Budowa ma potrwać ok. pół roku od dnia podpisania umowy.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Gdańsk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek tramwaju i samochodu! Kierowca zakleszczony między słupem a tramwajem Poważny wypadek w Gdańsku. Na ulicy Warszawskiej doszło do wypadku tramwaju i samochodu osobowego. Mężczyzna, który prowadził auto, został zakleszczony pomiędzy tramwajem a słupem. W związku z wypadkiem występują liczne utrudnienia drogowe.

📢 Aleksandra Dulkiewicz odwiedza szkoły podczas kampanii wyborczej. Kontrkandydaci oburzeni Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zaprosiła na spotkanie w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdańsku, na którym dyskutowane mają być problemy dzielnicy Chełm oraz nadchodzące inwestycje w tym rejonie miasta. W trakcie spotkań promowana będzie również akcja "Zamelduj się w Gdańsku". Ze względu na trwającą kampanię wyborczą, inicjatywa ta wywołała kontrowersje w obozie opozycji.

📢 Walka łabędzi w Gdańsku. Straż miejska musiała interweniować, bo na wodzie pobiły się ptaki. Pióra fruwały, spacerowicze wchodzili dowody Afera z ptakami w Gdańsku. Młody łabędź przeżył huśtawkę nastrojów. Najpierw wylądował w czyimś ogródku, skąd zabrała go straż miejska. Funkcjonariuszki zabrały go do zbiornika przy zbiegu ulic Subisława, Kupały i Pomorskiej. Ale tu rozpoczął się kolejny dramat, bo młodego ptaka zaatakował dorosły osobnik. 📢 Nocą kradli kable w Gdańsku. Nie wiedzieli, że obserwuje ich operator monitoringu. Gdy wpadła policja, zaskoczenie było kompletne To miała być dobrze zaplanowana akcja kradzieży kabli telekomunikacyjnych w Gdańsku. W nocy dwóch mężczyzn weszło do studzienki, a okolicy na czatach pilnował trzeci kolega. Nikt z nich nie wiedział, że kradzież cały czas obserwował też operator monitoringu. Zaskoczenie było pełne, gdy na ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku pojawił się patrol policji.

📢 Odnalazł się zaginiony 87-latek z Gdańska. Był w Krakowie Policjanci z komisariatu przy ul. Platynowej prowadzili poszukiwania 87-letniego mężczyzny z Gdańska. Mężczyzna 6 marca między godziną 09:30 a 13:30 wyszedł z mieszkania przy ul. Łańcuckiej i nie skontaktował się z rodziną. Na szczęście 7 marca policjanci poinformowali, że się odnalazł.

📢 Pomorze w statystyce. Kobiety i mężczyźni według statystyk. Zarobki, długość życia i sporty Pomorzan Kogo jest więcej na Pomorzu? Kobiet czy mężczyzn? Kto zarabia więcej? Urząd Statystyczny w Gdańsku opublikował infografiki z okazji nadchodzących dnia kobiet i mężczyzn, które przypadają kolejno w piątek, 8 marca i w niedzielę, 10 marca. Dane opisują status materialny, matrymonialny, długość życia i profesje mieszkańców Pomorza. 📢 Różowy tramwaj na ulicach Gdańska. Będzie przypominał o profilaktyce nie tylko w Dzień Kobiet Tramwaj promujący badania profilaktyczne kobiet będzie jeździć na ulicach Gdańska od 8 marca. Z okazji Dnia Kobiet Gdańskie Autobusy i Tramwaje we współpracy z Fundacją OmeaLife przygotowały specjalną akcję, która wcale nie skończy się na jednym dniu. Różowy tramwaj będzie przypominać o profilaktyce do końca 2024 roku.

📢 Niebezpieczna sytuacja przy Nabrzeżu Wiślanym. Ciężarówka wjechała do Martwej Wisły Groźnie wyglądające zdarzenia miało miejsce na ulicy Chodackiego w Gdańsku. W środę, 6 marca, strażacy otrzymali zgłoszenie, że przy Nabrzeżu Wiślanym samochód ciężarowy znajduje się w Martwej Wiśle. Jak się okazało, kierowca zdążył na czas wyskoczyć z kabiny. 📢 Jest reakcja po artykule "Dziennika Bałtyckiego". Znika wysypisko z ulicy Mylnej w Gdańsku. Nowy Port będzie czystszy Śmieci znikają z ulicy Mylnej w gdańskim Nowym Porcie. Pod koniec lutego 2024 roku o sytuacji informował w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Łukasz Hamadyk, przewodniczący rady dzielnicy Nowy Port i kandydat z list Wspólnej Drogi w nadchodzących wyborach samorządowych. Sprawa dotarła najwyraźniej do magistratu, ponieważ na posiadłości zaczęły się prace sprzątające. 📢 Groźny wypadek w Gdańsku na ulicy Spacerowej. Jedna osoba została ranna We wtorek późnym wieczorem na ulicy Spacerowej w Gdańsku doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wypadku ranna została jedna osoba, która została zabrana do szpitala. Przez prawie 3 godziny droga była zablokowana w obu kierunkach.

📢 Gdańscy lekarze znaleźli się na prestiżowej Liście Stu 2023. Oto ich nazwiska! Po raz 21 “Puls Medycyny” – jeden z najbardziej opiniotwórczych tygodników z branży medycznej ogłosił wyniki prestiżowego rankingu Lista Stu. Za najbardziej wpływową osobę w polskiej medycynie jury uznało prof. Macieja Banacha – kardiologa, twórcę szczepionki na miażdżycę, natomiast osobą mającą największy pozytywny wpływ na system ochrony zdrowia w Polsce już po raz trzeci okazał się wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, który przeprowadził gruntowną nowelizację ustawy o refundacji leków oraz odnosił liczne sukcesy w udostępnianiu pacjentom możliwości refundacji nowych leków dających szansę na wydłużenie życia, poprawiających jego jakość, a często dających szansę na wyleczenie. 📢 Gdańscy policjanci w akcji. Zatrzymano 37-latka, który miał przy sobie prawie tysiąc porcji narkotyków Policjanci z Gdańska zatrzymali 37-latka, który w bluzie miał 980 porcji ecstasy i klefedronu. Mężczyzna usłyszał zarzut za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.

📢 Bliżej kolejnego przejścia w Gdańsku dublującego tunel. Pierwsze podejście do „zebry” przez Al. Rzeczpospolitej zakończyło się fiaskiem Są dwie oferty w przetargu na wybudowanie przejścia dla pieszych przez Al. Rzeczypospolitej na granicy Zaspy i Wrzeszcza. Istniejący tu od lat 80. tunel pod dwupasmową aleją z torowiskiem tramwajowym nie jest wyposażony w windy, przez co stanowi barierę dla osób z niepełnosprawnościami. To kolejne podejście do tego pomysłu. Poprzedni przetarg na budowę przejścia został unieważniony po tym jak wpłynęła jedna propozycja, przekraczająca planowany budżet o blisko 3 mln zł. Teraz miasto zabezpieczyło odpowiednią sumę, w której mieszczą się oferty.

📢 Bohdan Wjunnyk został nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. Podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku Bohdan Wjunnyk został nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. Okno transferowe jest już zamknięte, ale Wjunnyk związał się z Biało-Zielonymi kontraktem jako wolny zawodnik. To młodzieżowy reprezentant Ukrainy, który ma wzmocnić siłę ofensywną zespołu. Wjunnyk podpisał z gdańskim klubem kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku.

📢 W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do naruszenia przepisów? Łukasz Hamadyk, polityk Wspólnej Drogi, jest o tym przekonany Łukasz Hamadyk, polityk Wspólnej Drogi i kandydat na radnego Gdańska z ramienia tego ugrupowania w zbliżających się wyborach samorządowych, jest zdania, że na przełomie stycznia i lutego tego roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku doszło do naruszenia przepisów odnośnie zarządzania kryzysowego. Służby wojewody zaprzeczają tym informacjom. 📢 Parking kubaturowy przy ul. Okopowej przecieka i trzeba go wyremontować. Opóźni to pobieranie opłat za parkowanie w części Gdańska Wprowadzenie poboru opłat w czterech nowych sektorach gdańskiej strefy parkowania, Starym Przedmieściu, Dolnym Mieście, Wrzeszczu Dolnym oraz Wrzeszczu Kuźniczki, opóźni się. Powodem jest konieczność wykonania prac remontowych na oddanym w 2021 roku parkingu kubaturowym przy ul. Okopowej.

📢 Kobieta w Gdańsku zasnęła w samochodzie. Miała prawie 3 promile, a w hondzie też półroczne dziecko. Matką zajmie się sąd, dzieckiem policja 36-letnia matka zasnęła za kierownicą swojej hondy na ul. Kartuskiej. W środku znajdowało się 6-miesięczne dziecko, a kobieta miała prawie 3 promile alkoholu. Jej losem zajmie się sąd. a maluchem zaopiekowali się policjanci z Gdańska Osowej.

