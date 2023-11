Przejście naziemne przy dworcu Gdańsk Główny będzie później

- W trakcie pozyskiwania decyzji ZRID niezbędnej do rozpoczęcia robót, konserwator trzykrotnie wydał opinię negatywną. DRMG po raz czwarty wystąpiło do konserwatora o wydanie pozytywnej opinii. PWKZ nie odniósł się na piśmie do tej sprawy, dzięki czemu organ wydający pozwolenie wszczął 16 października 2023 procedurę jego wydania. Przewidywany termin wydania decyzji to końcówka IV kwartału 2023 - mówi Aneta Niezgoda, główny specjalista zespółu ds. informacji publicznej z DRMG.