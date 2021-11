Pustynia komunikacyjna w Gdańsku. Gdzie nie można dojechać? Na jakie niedogodności zwracają uwagę mieszkańcy?

Jak zgłaszają "Dziennikowi Bałtyckiemu" mieszkańcy, największym problemem dotyczącym komunikacji miejskiej w Gdańsku jest brak nocnych tramwajów. Byłyby one z pewnością dobrą alternatywą dla autobusów, których częstotliwość odjazdów jest również niewystarczająca.

- Uważam, że tramwaje nocą powinny kursować z częstotliwością co 30 minut - mówi pani Jolanta, mieszkanka Stogów, która na co dzień dojeżdża tramwajem do pracy i, jak sama zaznacza, często zmuszona jest do skorzystania z taksówek lub innych firm przewozowych, ponieważ w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej panują zbyt duże luki.