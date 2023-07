"Raport Pileckiego" od 1 września w kinach. Film o jednym z największych polskich bohaterów - Witoldzie Pileckim Daniel Nawrocki

Długo wyczekiwany film o rotmistrz Witoldzie Pileckim już od 1 września w kinach. Będzie to opowieść o polskim bohaterze – harcerzu, uczestniku Bitwy Warszawskiej, obrońcy Polski w 1939 roku, członku ruchu oporu, powstańcu warszawskim i żołnierzu armii Andersa. Był uosobieniem odwagi, co udowodnił zgłaszając się na ochotnika do Auschwitz, z którego po 947 dniach spektakularnie uciekł. Jego raporty po ucieczce ujawniły światu zbrodniczą działalność Niemców. Po wojnie został aresztowany, torturowany i skazany na śmierć przez komunistów za działalność przeciwną Polsce Ludowej, jednak nigdy nie wyrzekł się swoich ideałów.