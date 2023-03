Rekordowy dłużnik alimentacyjny pochodzi z Pomorza

- Warto zwrócić uwagę, że w perspektywie ostatniego roku wartość długu alimentacyjnego na Pomorzu wzrosła o 49% - z 716 mln zł do obecnego 1,1 mld zł. Wpływ na taki wzrost miały w dużej mierze zmiany legislacyjne, które weszły w życie pod koniec 2021 r., na mocy których wprowadzono możliwość wpisywania do BIG także informacji o zaległościach alimentacyjnych bez względu na datę ich powstania. Tylko w pierwszym kwartale 2022 r. z uwagi na zmiany tych przepisów do naszych baz dopisano o 318% długów więcej niż w 2021 r. – wyjaśnia Aleksandra Wilczak-Grzesik, ekspertka ERIF BIG.