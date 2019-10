Remont szkolnego boiska zamiast budowy basenu w Gdańsku Wrzeszczu

Zawiedziona postawą władz miasta jest Halina Królczyk, przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny, która także zabiegała o budowę nowego basenu oraz dopytywała o to w kolejnych pismach do prezydent Aleksandry Dulkiewicz. - W mojej ocenie oszukano naszych mieszkańców, mamiono nas wizjami ponownych i lepszych formuł budowy w partnerstwie publiczno-prywatnym, sugestiami o basenie przyszkolnym przy szkole, basenem budowanym ze środków własnych miasta. Skończyła się kolejna kampania wyborcza, padło wiele obietnic, jak widać, bez pokrycia - komentuje Halina Królczyk.

Zdaniem radnej dzielnicy Wrzeszcz Dolny dalsze zapowiedzi zabiegów o budowę basenu są niewiarygodne. - Docierają do mnie informacje od lokalnych polityków, że "basen w Dolnym Wrzeszczu to priorytet i do końca kadencji na pewno powstanie". Nie wierzę w to. Mieszkańcy nie żyją od kadencji do kadencji, od wyborów do wyborów, od kolejnych obietnic do jeszcze większych obietnic. Ja rozumiem, że za niecałe 5 lat mamy kolejne wybory i że znowu trzeba będzie czymś zachęcić wyborców, ale basen to nie temat na kampanię wyborczą, tylko realna potrzeba tej dzielnicy i jej mieszkańców - mówi Halina Królczyk.