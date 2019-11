Renesansowe malowidła w Ratuszu Głównego Miasta jak nowe

Prace konserwatorskie w Wielkim Krzysztofie to pierwsza renowacja dawnego archiwum miejskiego od blisko pół wieku.

- Pomieszczenie, które szczęśliwie przetrwało zawieruchę wojenną. Nie zostało zniszczone w marcu 1945 roku i do dnia dzisiejszego zachowała się tam substancja średniowieczna w postaci podłogi i drzwi z końca XIV wieku. To miejsce pełniło funkcję archiwum aż do 1901 roku - mówi dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski.