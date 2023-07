Rewitalizacja Biskupiej Górki. Miasto Gdańsk będzie zmuszone dokończyć inwestycję ze środków własnych? Przedłużają się uzgodnienia z PWKZ Kamil Kusier

Co dalej z rewitalizacją Biskupiej Górki? Czy inwestycja będzie musiała być dokończona ze środków własnych miasta? Przedłużają się uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i jak wskazuje Katarzyna Błaszkowska z Biura Rozwoju Gdańska, może to być powodem, aby to Gmina Miasta Gdańska musiała ze środków własnych dokończyć inwestycję, której wartość wynosi niemal 60 milionów złotych. Co jednak z mieszkańcami, którzy zamieszkiwali Biskupią Górkę? Tylko 2 rodziny zadeklarowały, że chcą wrócić do swoich mieszkań po zakończeniu prac.