Runmageddon Trójmiasto 2022. 11 i 12 czerwca będzie można ubrudzić się w piasku i zmoczyć w Zatoce Gdańskiej

Nowości podczas Runmageddon Trójmiasto 11-12 czerwca 2022

Rozpoczną się nowy sezon w ramach imprez spod znaku Runmageddonu. Organizatorzy uchylają rąbka tajemnic przed planowaną na połowę czerwca 2022 roku edycję nad Bałtykiem. Wciąż nie wiadomo, czy popularny bieg z przeszkodami rozegrany zostanie w Gdańsku czy w Gdyni. Z pewnością elementy trasy będą przebiegały przez plażę, bo to nierozłączne w "morskiej" edycji zawodów.

W sobotę, 11 czerwca w ramach Runmageddonu Trójmiasto 2022 zaplanowano formuły kids, junior, intro, rekrut oraz nocny rekrut. Niedziela, 12 czerwca upłynie natomiast pod znakiem formuł kids, family i classic.

Jakie nowości przygotowali organizatorzy dla wszystkich śmiałków?

- Będzie to pierwszy morski Runmageddon. W sobotę o godz. 12.15 w ramach formuły rekrut wystartuje seria dla singli, w której udział mogą wziąć osoby, które szukają swoich drugich połówek. Następnie o godz. 13.00 także w rekrucie zaplanowana jest seria "Pomocna Dłoń". To propozycja dla osób, które chcą wystartować, ale się boją. Polega to na tym, że w serii uczestniczą pomocnicy Runmageddonu, którzy wspierają w przechodzeniu przez przeszkody - wylicza Karina Cywińska z Runmageddonu.